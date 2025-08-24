Sénégal : vers la création d’une usine nationale de montage de tracteurs et d’équipements agricoles





Le Sénégal poursuit sa politique de modernisation agricole avec l’annonce d’un projet majeur : la mise en place d’une usine nationale de montage de tracteurs multi-marques et d’équipements agricoles. L’initiative a été présentée ce mercredi par le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne.



Porté en collaboration avec le ministère du Commerce et de l’Industrie, ce projet vise à renforcer la mécanisation et à accroître la productivité dans le secteur agricole. Il repose sur un partenariat stratégique avec le groupe turc Albayrak, soutenu par l’Exim Bank Turquie.



Une première rencontre de travail a réuni les parties prenantes : le Masae, le Mincom, Albayrak, Exim Bank Turquie ainsi qu’un consortium d’entreprises sénégalaises regroupant Ccbm, Emg, Sismar, Oumou Group et Diass Industries.



En parallèle, le ministre a annoncé le programme « Allo Tracteurs », conçu pour faciliter l’accès des producteurs aux services de mécanisation. Selon lui, cette dynamique associe l’État, le secteur privé national et des partenaires étrangers afin de consolider la souveraineté alimentaire du pays et d’accélérer la modernisation de l’agriculture.



rts