Sénégal : une réforme structurelle et durable du système de santé à l’horizon 2050

Cette vision a été clairement exposée par le Dr Babacar Guèye, Directeur de la Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques, lors du premier atelier national de trois jours consacré à la transformation du système de santé. La rencontre a réuni les acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants des collectivités territoriales autour d’un objectif commun : bâtir un système de santé national résilient, performant et inclusif, capable de faire face aux défis sanitaires actuels et futurs.



La stratégie nationale de développement du système de santé repose sur une gouvernance renforcée et une planification rigoureuse. Elle prévoit la mise en place de mécanismes efficaces de pilotage aux niveaux national et territorial, l’élaboration de plans opérationnels assortis d’indicateurs de performance précis et un dispositif permanent de suivi et d’évaluation. La coordination entre les différents secteurs de l’administration publique, les structures sanitaires et les partenaires est renforcée afin de garantir la cohérence et l’efficacité des interventions.



La modernisation des infrastructures sanitaires constitue l’un des axes majeurs de la réforme. Elle inclut la réhabilitation et l’équipement des hôpitaux et centres de santé existants, la construction de nouvelles structures dans les zones insuffisamment couvertes et la sécurisation durable de l’approvisionnement en médicaments essentiels et dispositifs médicaux, condition indispensable à une prise en charge de qualité.



Le développement des ressources humaines en santé est placé au cœur de la transformation. La stratégie prévoit le renforcement du recrutement du personnel médical et paramédical, l’intensification de la formation initiale et continue, une meilleure répartition des professionnels sur l’ensemble du territoire national ainsi que la valorisation des carrières afin d’améliorer durablement la qualité des soins.



La digitalisation et la télémédecine constituent des leviers stratégiques majeurs. Le déploiement progressif d’un système d’information sanitaire intégré, l’introduction de la télémédecine, notamment dans les zones rurales et enclavées, ainsi que l’amélioration du suivi des maladies chroniques non transmissibles permettront de rapprocher les services de santé des populations et d’optimiser la continuité des soins.



La promotion de la santé et la prévention occupent également une place centrale dans cette réforme. Des programmes renforcés de sensibilisation portant sur la santé maternelle et infantile, la santé mentale et la lutte contre les maladies chroniques seront mis en œuvre, parallèlement à l’intensification des campagnes nationales de vaccination et de dépistage. L’implication active des communautés locales est encouragée afin de favoriser l’adoption de comportements favorables à la santé.



Le financement et la durabilité du système sont intégrés de manière transversale à l’ensemble de la stratégie. Le modèle retenu repose sur la mobilisation des ressources de l’État, les mécanismes nationaux de solidarité et les partenariats, avec une priorisation des investissements à fort impact et un suivi budgétaire transparent garantissant la continuité et l’efficacité des actions engagées.

L’agenda national de transformation du système de santé couvre la période 2025–2050 et s’articule autour de phases quinquennales permettant une mise en œuvre progressive, mesurable et ajustable. Les premières années seront consacrées à l’installation des structures de gouvernance, à la modernisation prioritaire des établissements sanitaires, au lancement de la télémédecine et au renforcement des actions de prévention. Les phases suivantes viseront l’extension nationale des services digitalisés, la sécurisation de l’accès aux médicaments, la réduction significative des décès liés aux maladies chroniques et l’intégration progressive de technologies innovantes.



Le suivi et le pilotage de cette réforme seront assurés par un comité national placé sous l’autorité du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Des rapports périodiques permettront d’évaluer les progrès réalisés, d’identifier les contraintes et d’ajuster les actions en fonction des réalités du terrain.



À l’horizon 2050, le Sénégal ambitionne de disposer d’un système de santé moderne, digitalisé et équitable, garantissant un accès amélioré aux soins et aux médicaments sur l’ensemble du territoire national, une réduction durable de la mortalité liée aux maladies chroniques et une population informée, engagée et pleinement actrice de sa santé. Cette réforme stratégique positionne le Sénégal comme une référence régionale en matière de transformation durable des systèmes de santé.