Selon des informations rapportées par des médias indiens, la jeune femme aurait été attirée vers le Sénégal sous le prétexte d’exercer une activité commerciale liée aux plantes médicinales. Elle affirme ensuite avoir été piégée et exploitée par un réseau.





D’après les accusations relayées, ses propres parents auraient joué un rôle dans son déplacement et auraient reçu une somme d’argent estimée à plusieurs millions de francs CFA. Ces allégations doivent toutefois être vérifiées par les autorités compétentes dans le cadre des investigations en cours.





Une vidéo pour demander de l’aide

La situation aurait été découverte grâce à une vidéo envoyée par la jeune femme à des proches. Dans cette séquence, elle aurait expliqué ses difficultés et demandé une intervention pour être secourue.





L’alerte a permis une mobilisation impliquant l’ambassade d’Inde, les autorités sénégalaises ainsi que les services de police locaux. La jeune femme a finalement pu être retrouvée et mise à l’abri.





Une enquête pour identifier les responsables

Après le sauvetage de la victime présumée, une association représentant la communauté Hakki Pikki au Karnataka a saisi les autorités indiennes afin de demander une enquête approfondie.





L’organisation estime que cette affaire porte atteinte à l’image de la communauté et réclame des mesures contre toutes les personnes qui seraient impliquées dans ce réseau.





Les enquêteurs devront désormais établir les circonstances exactes du voyage de la jeune femme, identifier les éventuels responsables et déterminer les responsabilités de chaque partie dans cette affaire internationale.

