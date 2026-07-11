L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) indique que la saison des pluies est désormais bien installée dans le sud du Sénégal. Cette situation contraste toutefois avec celle observée dans le centre et le nord du pays, où les précipitations restent insuffisantes.
Dans son dernier bulletin transmis mercredi, l'agence souligne que les faibles pluies enregistrées jusqu'à présent ne permettent pas encore de considérer que l'hivernage a véritablement démarré dans les régions du centre.
L'ANACIM fait également état d'une répartition inégale des précipitations à l'échelle nationale en cette mi-juillet. Les cumuls de pluie demeurent inférieurs à la normale dans l'ouest, le centre, le nord ainsi que dans l'extrême sud-ouest du pays.
À l'inverse, certaines zones présentent une situation plus favorable. Un excédent de pluie est notamment relevé par endroits dans la région de Louga, tandis que les secteurs de l'est et du sud-est, notamment autour de Tambacounda et de Goudiry, enregistrent des conditions normales à excédentaires.