ANACIM : le sud du Sénégal entre pleinement dans l'hivernage, les pluies restent faibles ailleurs Meta description :

Rédigé le Jeudi 16 Juillet 2026 à 08:59 | Lu 78 fois Rédigé par Rédaction

L'ANACIM confirme l'installation de l'hivernage dans le sud du Sénégal, tandis que les précipitations demeurent insuffisantes dans le centre et le nord du pays.