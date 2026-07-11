Le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès a porté un coup dur à l'insécurité visant les conducteurs de motos-taxis « Jakarta ». Trois individus ont été déférés au parquet le 14 juillet 2026 pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'arme blanche et recel. L'affaire remonte à la nuit du 10 au 11 juillet 2026 lorsqu'un conducteur de moto-taxi a réussi à conduire l'un de ses présumés agresseurs jusqu'aux enquêteurs. Selon les déclarations de la victime, le suspect lui avait demandé, le 5 juillet dernier, une course en direction de Fandène, sous prétexte d'un rendez-vous dans un hôtel. Mais une fois arrivé à destination, le conducteur est tombé dans un véritable guet-apens. Un complice, armé d'un coupe-coupe, a soudainement surgi pour le menacer et le contraindre à remettre sa moto ainsi que sa sacoche avant de prendre la fuite. Interpellé, le premier suspect est rapidement passé aux aveux. Il a reconnu les faits et dénoncé son complice. Ce dernier, qui tentait de quitter la ville pour échapper aux recherches, a finalement été localisé et arrêté par la Brigade de recherches grâce à l'exploitation d'un renseignement opérationnel. Au cours de son audition, il a également reconnu sa participation active à cette agression. Les investigations ont permis de retrouver la moto volée entre les mains du frère du second mis en cause. Celui-ci utilisait le véhicule pour exercer des activités de transport de personnes. Il a été immédiatement arrêté et poursuivi pour recel. Les vérifications effectuées par les enquêteurs ont révélé que les deux principaux auteurs sont des récidivistes notoires. Ils venaient tout juste de purger des peines de prison respectives de six et sept ans avant de reprendre leurs activités criminelles. À l'issue de l'enquête, les trois individus ont été présentés au Parquet le 14 juillet 2026. Cette opération du Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès illustre la détermination des forces de sécurité à lutter contre les agressions dont sont régulièrement victimes les conducteurs de motos-taxis dans la région.
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Thiès : le Commissariat du 1er Arrondissement démantèle un réseau d'agresseurs de conducteurs de « Jakarta »
Rédigé le Jeudi 16 Juillet 2026 à 11:46 | Lu 70 fois Rédigé par Hanne Abou
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Rédaction - 16/07/2026 - 0 Commentaire
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