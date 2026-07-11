Selon les éléments de l’enquête, l’un des suspects avait contacté le conducteur quelques jours auparavant, précisément le 5 juillet, pour lui demander une course en direction de Fandène. L’homme avait alors évoqué un prétendu rendez-vous dans un hôtel de la localité afin de convaincre le conducteur de l’accompagner.





Mais derrière cette demande se cachait en réalité un plan criminel. Une fois arrivé dans une zone isolée, le conducteur aurait été pris au piège par un complice armé d’un coupe-coupe. Sous la menace, il aurait été contraint de remettre sa moto ainsi que sa sacoche contenant ses effets personnels.





Après l’agression, la victime a réussi à retrouver l’un de ses agresseurs et l’a conduit aux enquêteurs. Interrogé par les policiers, le premier mis en cause est rapidement passé aux aveux avant de révéler l’identité de son complice.





Ce dernier, qui aurait tenté de quitter la ville après les faits, a finalement été localisé puis interpellé par la Brigade de recherches grâce à l’exploitation d’un renseignement opérationnel. Au cours de son audition, il aurait reconnu son implication dans l’attaque.





Les investigations ont également permis de retrouver la moto volée. Le véhicule avait été récupéré par le frère du deuxième suspect, qui l’utilisait pour des activités de transport de personnes. Ce dernier a été arrêté pour recel.





Les vérifications effectuées par les enquêteurs ont révélé que les deux principaux auteurs présumés étaient déjà connus des services de sécurité. Ils auraient récemment purgé des peines de six et sept ans de prison avant de retomber dans la délinquance.



Les trois suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme blanche et recel. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.

