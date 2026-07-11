Cette rencontre a permis de faire le point sur les dispositions à prendre pour assurer une bonne organisation du Maouloud de Tivaouane. Les différents services déconcentrés de l’État ont pris l’engagement de mobiliser les moyens nécessaires afin de répondre aux besoins des pèlerins dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’approvisionnement en eau, la santé, l’électricité, l’assainissement et la sécurité.





Le gouverneur de Thiès a particulièrement insisté sur la nécessité de réduire considérablement les accidents de la circulation durant cette période de forte affluence. Saër Ndao a appelé les forces de défense et de sécurité à renforcer leur présence sur les axes routiers et à mettre en place un dispositif efficace pour atteindre l’objectif de zéro accident mortel.





Les membres du comité d’organisation du Gamou ont salué les engagements pris par les autorités administratives et ont plaidé pour un renforcement des moyens, notamment dans la gestion de l’eau, afin de garantir de bonnes conditions d’accueil aux milliers de fidèles attendus à Tivaouane.





Les préparatifs se poursuivent ainsi avec une mobilisation de l’ensemble des acteurs pour faire de l’édition 2026 du Gamou un événement sécurisé et bien organisé.

