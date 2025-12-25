Sénégal : un voleur surpris tabassé simule sa mort pour échapper aux habitants

Alertés, ces derniers se sont jetés sur lui pour le maîtriser.



Après avoir été sérieusement tabassé, le voleur, fatigué et à bout de forces, a eu l’idée de simuler sa mort. Allongé par terre, il a feint l’inconscience, ce qui a convaincu les habitants de cesser leur violence. Craignant les conséquences de continuer à le frapper, ils ont finalement décidé de le laisser partir.



Les forces de l’ordre ont été informées de l’incident, mais aucune arrestation immédiate n’a été effectuée. Les autorités locales rappellent aux citoyens l’importance de ne pas prendre la justice entre leurs mains et d’alerter les services compétents pour traiter les délits.