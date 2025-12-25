Menu
Sénégal : un voleur surpris tabassé simule sa mort pour échapper aux habitants


Rédigé le Dimanche 28 Décembre 2025 à 11:58 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un incident insolite s’est produit récemment dans une commune du Sénégal. Un homme, vêtu d’un jean noir et d’une jelaba bleue, a été surpris en train de cambrioler une maison par des habitants du quartier.


Sénégal : un voleur surpris tabassé simule sa mort pour échapper aux habitants
Alertés, ces derniers se sont jetés sur lui pour le maîtriser.

Après avoir été sérieusement tabassé, le voleur, fatigué et à bout de forces, a eu l’idée de simuler sa mort. Allongé par terre, il a feint l’inconscience, ce qui a convaincu les habitants de cesser leur violence. Craignant les conséquences de continuer à le frapper, ils ont finalement décidé de le laisser partir.

Les forces de l’ordre ont été informées de l’incident, mais aucune arrestation immédiate n’a été effectuée. Les autorités locales rappellent aux citoyens l’importance de ne pas prendre la justice entre leurs mains et d’alerter les services compétents pour traiter les délits.


Lat Soukabé Fall

