Sénégal : un vaccin contre le paludisme prévu à partir de 2027



Le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV), Ousseynou Badiane, a annoncé l’introduction prochaine d’un vaccin contre le paludisme au Sénégal, avec un déploiement envisagé à partir de 2027.

Cette initiative, menée en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), devrait débuter dans cinq districts pilotes, principalement situés dans les zones du sud-est du pays où la maladie est plus répandue.

Selon Ousseynou Badiane, cette phase initiale ne concernera pas l’ensemble du territoire, mais vise à préparer une éventuelle extension progressive du programme.

Cette annonce intervient dans le cadre de la Semaine mondiale de la vaccination 2026, célébrée du 24 au 30 avril sous le thème « Pour chaque génération, les vaccins agissent ». D’après l’Organisation mondiale de la Santé, la vaccination a permis de sauver plus de 150 millions de vies dans le monde au cours des cinquante dernières années.

Au Sénégal, le paludisme reste l’un des principaux motifs de consultation dans les structures de santé, ce qui renforce l’importance de cette stratégie préventive.

Les vaccins recommandés par l’OMS pour lutter contre cette maladie sont notamment le RTS,S/AS01 et le R21/Matrix-M, destinés aux enfants vivant dans des zones à transmission modérée ou élevée.

Par ailleurs, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2026 a été commémorée le 24 avril, mettant l’accent sur l’objectif d’élimination de la maladie à l’échelle mondiale.