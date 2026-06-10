Hydrocarbures : Sangomar et GTA enregistrent de nouveaux volumes d’exportation en mai

Les projets d’exploitation d’hydrocarbures Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ont enregistré de nouvelles opérations d’exportation au cours du mois de mai 2026.

D’après un document consulté lundi, le champ pétrolier offshore de Sangomar a permis le chargement et la commercialisation de trois cargaisons de pétrole brut, pour un volume total de 2,93 millions de barils. Les installations de production et de traitement ont continué de fonctionner conformément aux prévisions des opérateurs.

Depuis le début de l’exploitation commerciale du site, la production se poursuit de manière régulière grâce à la disponibilité des équipements et à la conduite des opérations sur le champ pétrolier.

Concernant le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié ont été exportées durant le mois de mai. Le volume total expédié est estimé à 0,66 million de mètres cubes.

Les opérations enregistrées sur GTA traduisent la poursuite des activités d’exploitation et d’exportation du projet mené conjointement par le Sénégal et la Mauritanie. Les infrastructures dédiées à la liquéfaction et à l’exportation ont continué d’assurer les expéditions prévues au cours de la période.

Au total, les exportations réalisées en mai comprennent 2,93 millions de barils de pétrole brut issus de Sangomar ainsi que quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié provenant du projet GTA.

