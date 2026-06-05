Forces armées : Yankhoba Diémé prend officiellement les commandes du ministère

Le ministère des Forces armées a connu un changement de direction jeudi 4 juin 2026 avec la prise de fonction officielle de Yankhoba Diémé lors d’une cérémonie organisée au siège du département.

Après 21 mois à la tête du ministère, le général d’armée aérienne (2S) Birame Diop a transmis ses responsabilités à son successeur. À cette occasion, il a salué le travail réalisé durant son mandat, estimant avoir participé au renforcement progressif des capacités de défense du pays.

Prenant la parole, Yankhoba Diémé a présenté les principales orientations de son action. Il a indiqué sa volonté de poursuivre les réformes déjà engagées et de s’inscrire dans la continuité des initiatives menées jusque-là, dans un contexte marqué par d’importants défis liés à la défense et à la sécurité.

Ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé devient le 23e ministre des Forces armées depuis l’accession du Sénégal à l’indépendance.

Cette passation de service, qui intervient à la suite du récent réaménagement gouvernemental, marque l’ouverture d’une nouvelle phase pour le département chargé de la défense nationale et de la protection du territoire.

La cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs autorités militaires ainsi que de personnels civils du ministère.