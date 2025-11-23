Sénégal : un nouvel Appel public à l’épargne de 400 milliards pour soutenir le Plan Sénégal 2050





Le Sénégal poursuit l’élargissement de ses ressources financières internes avec le lancement, le mardi 2 décembre, de son quatrième Appel public à l’épargne (APE) de l’année. Cette nouvelle opération, fixée à 400 milliards de FCFA, s’inscrit dans la stratégie de financement du Plan Sénégal 2050, qui mise sur une mobilisation accrue de l’épargne nationale pour appuyer les projets structurants.



Conçu par Invictus Capital & Finance, en tant qu’arrangeur et chef de file, l’emprunt est réparti en quatre tranches destinées à couvrir divers profils d’investisseurs.



Tranche A : 85 milliards de FCFA, taux de 6,40 % sur trois ans.

Tranche B : 125 milliards de FCFA, taux de 6,60 % sur cinq ans.

Tranche C : 105 milliards de FCFA, taux de 6,75 % sur sept ans.

Tranche D : 85 milliards de FCFA, taux de 6,95 % sur dix ans.

La valeur nominale de chaque titre reste fixée à 10 000 FCFA, et la période de souscription s’étendra du 2 au 22 décembre 2025.



Ce quatrième APE confirme une année 2025 particulièrement dynamique en matière de financement national. De janvier à octobre, 1 219 milliards de FCFA ont été mobilisés via des opérations obligataires, un niveau inédit dans la région sur une période similaire. Le premier emprunt d’avril avait attiré 405 milliards de FCFA pour un objectif initial de 150 milliards. Celui de juillet avait généré 364 milliards de FCFA, tandis que l’opération de septembre — mise en place par Impaxis Securities avec l’appui de la Société Générale — avait atteint 450 milliards de FCFA, bien au-delà des prévisions.



Selon le ministère des Finances et du Budget, ces résultats traduisent “une confiance renforcée des investisseurs dans les perspectives économiques du pays” et leur volonté d’accompagner les priorités nationales. À l’heure où plusieurs États de la région cherchent à réduire leur dépendance aux financements extérieurs, le Sénégal consolide ainsi sa position comme l’un des émetteurs souverains les plus actifs du marché régional.

