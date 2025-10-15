Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sénégal : quand nos assiettes deviennent un enjeu de santé publique


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 17:24 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, nutritionnistes et autorités alertent sur les dérives alimentaires qui menacent la santé des Sénégalais. Entre traditions culinaires et fast-foods, le pays est à un tournant.


Sénégal : quand nos assiettes deviennent un enjeu de santé publique
Le Sénégal est mondialement reconnu pour sa gastronomie : ''thiéboudiène'', ''yassa'','' mafé'', ''soupe kandia''… Autant de plats qui racontent l’histoire et la convivialité du peuple sénégalais.
Longtemps, ces recettes traditionnelles à base de produits locaux — mil, poisson, arachide, légumes — ont constitué une alimentation équilibrée et nourrissante.

Mais depuis quelques années, les habitudes évoluent à grande vitesse. Sous l’effet de l’urbanisation, du manque de temps et de la mondialisation, les repas faits maison cèdent du terrain aux produits importés, raffinés ou transformés. Le riz blanc a remplacé le mil et le fonio ; les boissons sucrées et les plats rapides ont envahi le quotidien.


Les nutritionnistes parlent d’une “transition alimentaire à risque”.
La plupart des Sénégalais consomment aujourd’hui trop de sel, trop d’huile et trop de sucre.

L’huile d’arachide est utilisée en excès dans la cuisine quotidienne.

Le sel est ajouté systématiquement, même dans les aliments déjà salés.

Le célèbre ''attaya'', symbole d’hospitalité, est souvent préparé avec plusieurs cuillères de sucre.

Et les jeunes citadins, séduits par la “street food”, se nourrissent de shawarmas, sandwichs omelette-mayonnaise et hamburgers à longueur de journée.

Conséquence directe : les maladies non transmissibles explosent. Selon nos recherches, près de 30 % des adultes sénégalais sont en surpoids et le diabète touche environ 6 % de la population — souvent sans diagnostic.


Le paradoxe sénégalais est saisissant : dans les villes, on mange trop gras, trop sucré, trop salé ; dans les campagnes, beaucoup peinent encore à manger à leur faim.
Le pays affronte ainsi une double charge nutritionnelle : la malnutrition infantile persiste pendant que les maladies liées à la surconsommation progressent.

Cette situation reflète une fracture alimentaire entre classes sociales, régions et modes de vie.

Sénégal : quand nos assiettes deviennent un enjeu de santé publique


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Marché central : le sous-préfet dirige le déguerpissement et fixe un ultimatum

Lat Soukabé Fall - 16/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Marché central : le sous-préfet dirige le déguerpissement et fixe un ultimatum
La situation au marché central de Thiès reste sous haute surveillance. Le sous-préfet de Thiès a fixé un dernier délai au 22 octobre pour que les commerçants se conforment aux mesures mises en place...

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Actualités

Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal
Un premier cas de Fièvre de la Vallée du Rift a été confirmé à Dakar. Le Sénégal compte 196 cas, dont 21 décès, selon le ministère de la Santé.   Le ministère de la Santé et de l’Hygiène...

Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements
L’OFNAC dévoile un vaste scandale financier au Centre hospitalier de Saint-Louis, impliquant l’ex-directeur, son comptable et un prestataire. Le dossier est entre les mains du parquet. L’Office...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags