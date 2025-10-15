Sénégal – Chantage et diffusion de fausses nouvelles : les rappeurs 10.000 Problèmes et Lamine Kangam en garde à vue

Selon les informations relayées par Libération et Seneweb, le duo aurait accusé Serigne Abdou Fall d’homosexualité dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Ils lui auraient ensuite demandé plus d’un million de FCFA pour retirer cette vidéo compromettante. Après avoir versé 300 000 FCFA, Serigne Abdou Fall aurait été de nouveau sollicité pour un montant de 10 millions FCFA.



Face à ces pressions répétées, la victime a saisi la justice, qui a décidé de placer les deux suspects en garde à vue pour enquêter sur ces faits graves. L’affaire est actuellement entre les mains des autorités judiciaires et pourrait aboutir à des poursuites pénales.



Cette arrestation suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes dénoncent ces pratiques de chantage et d’extorsion de fonds. Les autorités, quant à elles, insistent sur l’importance de signaler ce type de comportement pour préserver la sécurité et l’intégrité des citoyens.

