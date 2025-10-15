Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Sénégal – Chantage et diffusion de fausses nouvelles : les rappeurs 10.000 Problèmes et Lamine Kangam en garde à vue


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 17:12 | Lu 23 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Mercredi 15 octobre 2025, les artistes Mohamed Fall, connu sous le nom de scène 10.000 Problèmes, et Lamine Kangam ont été placés en garde à vue pour « chantage, diffusion de fausses nouvelles et extorsion de fonds », suite à une plainte déposée par Serigne Abdou Fall.


Sénégal – Chantage et diffusion de fausses nouvelles : les rappeurs 10.000 Problèmes et Lamine Kangam en garde à vue

Selon les informations relayées par Libération et Seneweb, le duo aurait accusé Serigne Abdou Fall d’homosexualité dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Ils lui auraient ensuite demandé plus d’un million de FCFA pour retirer cette vidéo compromettante. Après avoir versé 300 000 FCFA, Serigne Abdou Fall aurait été de nouveau sollicité pour un montant de 10 millions FCFA.

Face à ces pressions répétées, la victime a saisi la justice, qui a décidé de placer les deux suspects en garde à vue pour enquêter sur ces faits graves. L’affaire est actuellement entre les mains des autorités judiciaires et pourrait aboutir à des poursuites pénales.

Cette arrestation suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes dénoncent ces pratiques de chantage et d’extorsion de fonds. Les autorités, quant à elles, insistent sur l’importance de signaler ce type de comportement pour préserver la sécurité et l’intégrité des citoyens.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal
Un premier cas de Fièvre de la Vallée du Rift a été confirmé à Dakar. Le Sénégal compte 196 cas, dont 21 décès, selon le ministère de la Santé.   Le ministère de la Santé et de l’Hygiène...

Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements
L’OFNAC dévoile un vaste scandale financier au Centre hospitalier de Saint-Louis, impliquant l’ex-directeur, son comptable et un prestataire. Le dossier est entre les mains du parquet. L’Office...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags