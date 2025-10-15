Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Bandia : Le directeur du centre de football blanchi, il crie sa foi en Dieu


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 17:14 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal de grande instance de Mbour a rendu son verdict dans l’affaire qui opposait le directeur du centre de football de Bandia, D. Faye, à un jeune pensionnaire de 18 ans et à son père. Poursuivi pour agressions sexuelles et escroquerie, l’homme a finalement été innocenté, au terme d’un procès très médiatisé.


Bandia : Le directeur du centre de football blanchi, il crie sa foi en Dieu
Les faits remontent à novembre 2024, lorsque S. Camara inscrit son fils dans le centre de football de Bandia. Quelques mois plus tard, le jeune homme affirme avoir été victime d’agressions sexuelles de la part de son directeur, sous couvert de « massages thérapeutiques » destinés à soulager des douleurs aux adducteurs.

Selon ses déclarations, ces massages se seraient transformés à plusieurs reprises en gestes déplacés, à son insu et sans son consentement.

… mais un différend financier en toile de fond

Derrière ces accusations, l’affaire révèle aussi un conflit d’argent. Le père du jeune joueur avait versé 400 000 FCFA pour un voyage d’essai en Espagne. Mais son fils fut finalement écarté du projet. En outre, trois mois de frais de pension, soit 225 000 FCFA, restaient impayés.

À la barre, D. Faye a fermement rejeté les accusations, dénonçant une « machination » visant à récupérer les sommes versées sans solder les dettes dues au centre.

Une relaxe prononcée, faute de preuves

Après plusieurs audiences, la justice a constaté l’absence de preuves matérielles étayant les accusations du plaignant : aucun certificat médical n’a été produit, et plusieurs incohérences ont été relevées dans les témoignages.

Le tribunal a donc décidé de relaxer purement et simplement D. Faye, qui retrouve désormais sa liberté et son poste.

S’il savoure sa victoire judiciaire, le directeur du centre n’a pas caché son ressentiment. Devant les journalistes, il a confié :

« Je remets tout entre les mains de Dieu. »

Cette affaire, qui aura profondément secoué le petit monde du football amateur sénégalais, pose une fois encore la question de la gestion éthique des centres privés de formation et de la protection des jeunes sportifs.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal
Un premier cas de Fièvre de la Vallée du Rift a été confirmé à Dakar. Le Sénégal compte 196 cas, dont 21 décès, selon le ministère de la Santé.   Le ministère de la Santé et de l’Hygiène...

Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements
L’OFNAC dévoile un vaste scandale financier au Centre hospitalier de Saint-Louis, impliquant l’ex-directeur, son comptable et un prestataire. Le dossier est entre les mains du parquet. L’Office...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags