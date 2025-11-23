Menu
Sénégal : quand le transport aérien rapproche les populations et ouvre des opportunités à la jeunesse


Rédigé le Lundi 1 Décembre 2025 à 17:26 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


En prélude à la Journée internationale de l’aviation civile célébrée le 7 décembre de chaque année, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), en collaboration avec ses partenaires du comité ULM du Sénégal, a lancé une initiative captivante : un tour aérien du Sénégal en ULM (ultra léger motorisé) qui se déroulera du 30 novembre au 7 décembre 2025. Cette entreprise vise non seulement à promouvoir l’aviation légère, mais aussi à éveiller l’intérêt des jeunes et des populations locales pour le secteur aéronautique.


Sous la présidence de Dr Diaga Basse, directeur général de l’Anacim, la cérémonie de lancement s'est tenue à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), en présence d'éminentes personnalités du secteur aérien. Le tour comportera douze étapes à travers le pays, et chaque escale sera une occasion de présenter les diverses opportunités offertes par l'aviation au grand public.

Dans son discours, Dr Basse a souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation aux enjeux de l’aviation civile. Il est ainsi prévu d’offrir à au moins 100 jeunes leur premier baptême de l’air, tout en promouvant l’aéronautique auprès des écoles, des universités et des collectivités locales. L’ambition est claire : rapprocher l'aviation des citoyens et inscrire durablement l'aviation légère comme un acteur clé du développement économique, touristique et social du Sénégal.

Les objectifs spécifiques de cette initiative incluent également la valorisation des sites touristiques et culturels des régions survolées, et la promotion de l'image du Sénégal à l'international, dans le cadre des festivités liées à la Journée de l’aviation civile. Cet événement se veut un moment de rassemblement et de partage, renforçant la coopération entre tous les acteurs de l'aviation, qu'ils soient publics ou privés.

La portée de ce projet est inédite, reflétant l'engagement du Sénégal vers un développement inclusif du transport aérien. En rendant l’aéronautique accessible et attrayante pour les jeunes, il s’agit de bâtir un avenir où la passion pour le ciel et l’innovation prendront une place prépondérante dans le quotidien des Sénégalais.

Ainsi, cette initiative constitue non seulement un pas vers un rapprochement entre l’aviation et la population, mais également une promesse d'avenir pour la jeunesse, incitant cette dernière à envisager des carrières au sein d’une filière d’excellence. Les acteurs de l’aviation se mobilisent, avec conviction, pour faire vibrer le cœur aéronautique du pays et inspirer les générations futures.




Lat Soukabé Fall

