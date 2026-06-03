Sénégal : publication du décret fixant la composition du nouveau gouvernement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé le décret n° 2026-1130 fixant la composition du gouvernement, sur proposition du Premier ministre Ahmadou Alamine Mohamed Lo.

Le texte nomme trente membres au sein du gouvernement, répartis entre ministres et ministres auprès de certains départements ministériels.

Parmi les principales nominations figurent Yankoba Diémé aux Forces armées, Cheikh Diba à l’Économie, aux Finances et au Plan, Mouhamadou Makhtar Cissé à l’Intérieur et à la Sécurité publique, Cheikh Niang à l’Intégration africaine, aux Affaires étrangères et aux Sénégalais de l’Extérieur, ainsi que Moussa Sarr à la Justice, Garde des Sceaux.

Marie Angélique Mame Selbé Diouf est nommée ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. Boubacar Camara hérite du portefeuille de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, tandis qu’El Hadji Abdourahmane Diouf prend en charge l’Énergie et le Pétrole.

Serigne Guèye Diop est nommé à l’Industrie et au Commerce, Cheikh Tidiane Dièye à l’Hydraulique et à l’Assainissement, Moustapha Mamba Guirassy à l’Éducation nationale et Ibrahima Sy à la Santé et à l’Hygiène publique.

Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires revient à Moussa Bala Fofana, tandis que Déthié Fall est chargé des Infrastructures. Bacary Sarr est nommé ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement.

Alioune Dione prend la tête du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire. Cheikhou Oumar Ba est nommé à l’Agriculture, à la Souveraineté alimentaire et à l’Élevage, alors que Samba Diouf est chargé des Télécommunications et du Numérique.

Mamadou Lamine Diante devient ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public. Djirèye Clotilde Coly est nommée ministre de la Jeunesse et des Sports, tandis qu’Alpha Thiam hérite du portefeuille de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.

Idrissa Samb est chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique. Cheikhou Oumar Seck prend la tête du ministère des Mines et de la Géologie, alors qu’Aliou Gori Diouf est nommé à l’Environnement et à la Transition écologique.

Le ministère des Transports terrestres et aériens est confié à Abdoul Ahad Ndiaye. Amy Mara est nommée ministre des Pêches et de l’Économie maritime.

Le décret prévoit également la nomination de Bassirou Sarr comme ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget, et d’Allé Nar Diop, ministre auprès du même département, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération.

Ousmane Diagne est nommé ministre auprès du ministre de l’Agriculture, chargé de l’Élevage. Mame Coumba Diop devient ministre auprès du ministre de la Culture, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Le texte précise également que, par le décret n° 2026-1032, le président de la République a nommé Papa Assane Touré, inspecteur général d’État, ministre, secrétaire général du gouvernement.

Enfin, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye présidera le Conseil des ministres prévu le 5 juin 2026. Le décret a été signé à Dakar le 1er juin 2026 et sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.