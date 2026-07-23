Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce samedi 25 juillet au lancement officiel de son nouveau parti politique, baptisé KIIRAAY – La Patrie d’abord / Les Patriotes Républicains. La décision a été entérinée lors de l’Assemblée générale constitutive organisée au King Fahd Palace de Dakar, marquant la transformation de la coalition « Diomaye Président » en une formation politique.

Cette création est l’aboutissement d’un processus de restructuration engagé en novembre 2025 et coordonné par Aminata Touré. Cette réorganisation visait à rassembler les différentes composantes de la coalition présidentielle au sein d’un parti unique. Elle intervient également après plusieurs mois de réorganisation, de consultations et de ralliements de responsables politiques, de maires, de mouvements et d’organisations favorables au chef de l’État.

À travers le choix du nom KIIRAAY, inspiré du wolof, le président entend promouvoir une formation fondée sur les valeurs de patriotisme, de proximité et de rassemblement. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de son appel en faveur d’une dynamique politique ouverte réunissant les citoyens ainsi que les acteurs politiques et de la société civile autour de son projet.

La mise en place de ce parti ouvre également une nouvelle étape pour les ministres et responsables de la majorité présidentielle appartenant jusqu’ici à d’autres formations politiques. Ils sont désormais appelés à préciser leur position en rejoignant, de manière exclusive, la nouvelle formation.

Les responsables de KIIRAAY prévoient enfin d'organiser une tournée nationale dans les prochains mois afin de mobiliser les militants à travers le pays. Cette campagne doit déboucher, après l’hivernage, sur la tenue d’un congrès national chargé de mettre en place les instances définitives du parti.