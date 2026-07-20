Les chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO ont confirmé leur volonté de mettre en circulation la monnaie unique ECO en 2027. Réunis lors du 69ᵉ sommet ordinaire à Freetown, ils ont opté pour une mise en œuvre progressive du projet.

Selon le communiqué final, seuls les États respectant les critères de convergence macroéconomique et disposant des mécanismes institutionnels requis intégreront la première phase. Les autres pays bénéficieront d’un accompagnement technique afin de rejoindre l’union monétaire à une étape ultérieure.

Pour participer à cette première vague, les États devront notamment afficher un déficit budgétaire inférieur à 3 % du PIB, une inflation annuelle en dessous de 10 % et des réserves extérieures couvrant au moins trois mois d’importations.

À ce stade, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, le Ghana, la Guinée et la Gambie figurent parmi les pays pressentis, sous réserve du respect des conditions fixées et de la finalisation des structures de gouvernance.

Les dirigeants ont également demandé à la Commission de la CEDEAO de poursuivre les concertations avec les gouverneurs des banques centrales et l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest afin de trouver un consensus sur les questions encore en suspens.

Le sommet a aussi été marqué par l’enregistrement de la marque « ECO » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Les États membres souhaitent désormais étendre cette protection auprès d’autres organismes régionaux et internationaux compétents.

Par ailleurs, la demande de la Guinée d’intégrer la Task Force présidentielle chargée du Programme de la monnaie unique a été approuvée. La Commission de la CEDEAO a été chargée de réunir cette instance avant le sommet ordinaire de décembre 2026.

Porté depuis plus de vingt ans, le projet ECO ambitionne de faciliter les échanges commerciaux en réduisant les coûts liés aux conversions monétaires et aux fluctuations des devises. La monnaie unique devrait également favoriser les investissements, améliorer la circulation des capitaux et renforcer l’intégration économique entre les pays de la région.