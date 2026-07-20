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Bassirou Diomaye Faye s’inquiète du recul de l’enseignement des sciences au Sénégal


Rédigé le Mercredi 22 Juillet 2026 à 10:16 | Lu 54 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye alerte sur la baisse de l’enseignement des sciences et des technologies et annonce un concours national annuel pour encourager les élèves.


Bassirou Diomaye Faye s’inquiète du recul de l’enseignement des sciences au Sénégal
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé son inquiétude face au recul de l’enseignement des sciences et des technologies au Sénégal. Il a évoqué cette question mardi à Dakar, lors d’une séance solennelle de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS).
Le chef de l’État a estimé que cette dégradation est particulièrement préoccupante dans un contexte marqué par le développement du numérique et de l’intelligence artificielle. Il a notamment souligné la disparition progressive de la série scientifique S1, spécialisée en mathématiques et physique, appelant la communauté scientifique à se mobiliser pour inverser cette tendance.
Dans cette dynamique, Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu’il demandera au ministre de l’Éducation nationale d’organiser chaque année, de manière inclusive, un concours national de mathématiques, de sciences et de technologies destiné aux élèves des cycles élémentaire, moyen et secondaire.
Selon lui, il est essentiel de préserver l’intérêt des jeunes pour les disciplines scientifiques afin de permettre au pays de relever les défis liés à sa souveraineté et à son développement.
Prenant la parole, le président de l’ANSTS, Moctar Touré, a partagé cette préoccupation. Il a rappelé qu’un pays ne peut se développer sans former suffisamment de scientifiques et a indiqué que l’académie avait déjà mis en place une commission dédiée à l’enseignement des sciences et aux relations avec les jeunes.
Tout en saluant cette initiative, il a estimé qu’un engagement plus important reste nécessaire afin de renforcer l’enseignement scientifique et d’obtenir de meilleurs résultats.



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