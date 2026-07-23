Kaolack : un homme meurt noyé après avoir tenté de traverser une route submergée par les eaux

Rédigé le Dimanche 26 Juillet 2026 à 11:46 | Lu 75 fois Rédigé par Rédaction

Un homme a perdu la vie dans la nuit du samedi au dimanche à la sortie de Latmingué, en direction du village de Thicate, à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans la région de Kaolack.



Selon les premières informations, la victime circulait à bord d'une charrette transportant des chevaux et des chèvres. Alors qu'elle tentait de traverser une route déjà coupée et entièrement submergée par les eaux de pluie, elle est tombée dans les eaux en crue.



Ne pouvant bénéficier d'aucun secours immédiat, l'homme est décédé par noyade.



D'après les informations recueillies auprès de l'adjoint au maire de Latmingué, Andéle Kitane, un autre véhicule s'est également retrouvé sous les eaux au même endroit.



Les éléments des sapeurs-pompiers, appuyés par des habitants de la localité, étaient mobilisés sur les lieux afin de récupérer le corps de la victime et de sécuriser la zone.



Les autorités appellent les populations à faire preuve de la plus grande prudence lors des fortes pluies et à éviter toute tentative de traversée des routes inondées.