Sénégal : préparation complète à Paris avant le match contre le Pérou

Mardi à Paris, la sélection sénégalaise de football a tenu sa deuxième séance d’entraînement en vue de son match amical contre le Pérou, prévu samedi à 16h GMT au Stade de France.

L’effectif est désormais complet après l’arrivée du milieu de terrain Idrissa Gana Gueye, évoluant à Everton. La première séance s’était déroulée la veille, lundi après-midi, sous la direction de Pape Thiaw.

Après cette rencontre face au Pérou, les Lions enchaîneront avec un autre match amical contre la Gambie, programmé trois jours plus tard au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, près de Dakar.