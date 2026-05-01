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Kébémer : un homme retrouvé mort dans un puits à Ndiolfo


Rédigé le Samedi 9 Mai 2026 à 10:24 | Lu 76 fois Rédigé par


Un homme de 31 ans a été retrouvé sans vie dans un puits au village de Ndiolfo, dans le département de Kébémer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.


Kébémer : un homme retrouvé mort dans un puits à Ndiolfo

 

Un drame s’est produit dans le village de Ndiolfo, situé dans la commune de Sagatta Gueth, dans le département de Kébémer. Ousmane Sow, âgé de 31 ans, a été retrouvé mort dans un puits.
D’après les informations recueillies, le jeune homme serait tombé dans le puits durant la nuit du jeudi au vendredi, sans que ses proches ne s’en rendent compte immédiatement. Son absence au matin a suscité l’inquiétude de la famille, qui a finalement alerté les sapeurs-pompiers de Kébémer.
Les secours se sont rendus sur place afin de récupérer le corps, qui a ensuite été transféré à la morgue du district sanitaire de Kébémer. Les éléments de la gendarmerie ont également effectué le déplacement pour procéder aux constatations et ouvrir une enquête sur les circonstances du décès.
Marié et père de deux filles, le défunt laisse une famille endeuillée.
Ce décès porte à deux le nombre de personnes mortes dans des circonstances similaires en moins de 72 heures dans le département de Kébémer, une situation qui alimente les inquiétudes des populations concernant les puits non sécurisés.



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