Footballeurs sénégalais : des performances remarquées dans les championnats étrangers

Ce week-end, plusieurs joueurs sénégalais évoluant à l’étranger ont brillé avec leurs clubs respectifs, à l’image de Ibrahim Mbaye, Pape Moussa Fall, Pape Meïssa Ba et Issa Soumaré, tous auteurs de réalisations.

En Turquie, Mbaye Diagne a conclu la saison en tête du classement des buteurs de la deuxième division avec 29 réalisations. Une performance qui a largement contribué à la montée de son équipe, Amedspor, en Süper Lig.

Du côté de l’Arabie saoudite, Al-Nassr, leader avec 79 points, a vu sa série de 19 matchs sans défaite prendre fin après un revers 3-1 face à Al-Qadsiah FC. L’équipe, privée de Sadio Mané laissé au repos, conserve néanmoins une avance de six points sur Al-Hilal de Kalidou Koulibaly, avec un match supplémentaire, à trois journées du terme.

En Angleterre, la lutte pour le maintien reste serrée entre Tottenham, où joue Pape Matar Sarr, et West Ham, club de El Hadji Malick Diouf. Grâce à une victoire 2-1 face à Aston Villa, les Spurs ont quitté la zone rouge, tandis que les Hammers, battus 3-0 par Brentford, y sont replongés. À trois journées de la fin, un seul point sépare les deux formations, alors que Burnley et Wolverhampton sont déjà relégués.

En Belgique, Pape Moussa Fall s’est encore illustré en inscrivant l’unique but du RAAL La Louvière lors de la défaite 2-1 contre Dender en Pro League.

En France, plusieurs Sénégalais ont également été décisifs. En Ligue 2, Pape Meïssa Ba a retrouvé le chemin des filets avec le Red Star lors d’un large succès face à Amiens, mettant fin à une période sans but depuis le 24 janvier.

Toujours en France, mais en Ligue 1, Issa Soumaré a permis au Havre d’obtenir un match nul contre Lille grâce à son but.

Enfin, Ibrahim Mbaye, titularisé pour la première fois depuis fin janvier avec le Paris Saint-Germain, a rapidement trouvé le chemin des filets en ouvrant le score dès la 6e minute face à Lorient. Cette rencontre de la 32e journée s’est achevée sur un score de 2-2, l’attaquant quittant la pelouse à la 62e minute.