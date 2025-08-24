Sénégal : poursuite des opérations de pompage des eaux pluviales dans plusieurs régions





Les interventions pour l’évacuation des eaux de pluie se sont poursuivies dimanche dans plusieurs régions du Sénégal, notamment à Dakar, où plusieurs stations ont été dégagées, tandis que les opérations continuent dans certains points jugés critiques, selon une source officielle.



Le bulletin de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI) indique que le pompage est achevé dans plusieurs zones de Dakar, parmi lesquelles Thiaroye, Hamo 5, Djounkhop, Philippe Maguilène Senghor, Grand-Médine, ainsi que les Unités 22 et 13 des Parcelles Assainies.



Cependant, l’évacuation reste en cours dans d’autres secteurs comme la station de Guédiawaye, les Unités 24 et 25 des Parcelles Assainies, la Sortie 10 de l’autoroute à péage (désormais dégagée) et Médina Gounass.



À Touba, deux dispositifs d’évacuation fonctionnent simultanément à plein régime sur les axes Keur Niang–Pofdy et Keur Niang–Darou Rahman. Le débit cumulé de refoulement atteint 8 320 m³/heure, facilitant l’absorption de l’eau, notamment celle pompée par les camions et petites motopompes dans les quartiers non raccordés aux réseaux.



Trente camions pompeurs ont été mobilisés à Tivaouane, où l’ONAS et l’Association des vidangeurs intensifient les interventions pour assécher les zones de Keur Khally et du Carrefour route de Mboro. Le pompage du bassin de PAM entre dans une phase clé en vue du Gamou prévu le 4 septembre.



À Saint-Louis, dans le quartier Tableau Walo, une pompe de 150 m³/h et un kilomètre de flexibles ont été installés pour réduire le temps de stagnation des eaux. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a recommandé le renforcement du dispositif.



À Diourbel, une pompe de 1 000 m³/h et 1,5 km de conduites sont en cours de pose entre Roukou Bou Sew et le bassin de Kambi Souf. À Ngolomit, une pompe de 600 m³/h est en installation pour refouler l’eau sur une conduite de 600 mètres jusqu’au bassin.



À Fatick, le système a bien résisté grâce aux opérations de curage et de réhabilitation des canalisations. Les équipes s’emploient à remettre en service la deuxième pompe de la station Darel, tombée en panne, dont le redémarrage est prévu lundi 25 août.



aps

