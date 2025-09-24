Sénégal : point sur la Mpox à Dakar et la Fièvre de la Vallée du Rift à Saint-Louis





Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 30 septembre 2025, un communiqué actualisant la situation des deux épidémies en cours au Sénégal : la Mpox à Dakar et la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) dans la région de Saint-Louis.



Depuis la détection du premier cas de Mpox le 22 août, cinq infections ont été confirmées, toutes dans la capitale. Aucun décès n’a été enregistré. Un patient est déjà guéri, tandis que quatre autres sont suivis à l’hôpital de Fann dans un état jugé favorable. Cinquante-deux personnes identifiées comme contacts font par ailleurs l’objet d’un suivi sanitaire.



La Fièvre de la Vallée du Rift, transmise par les moustiques ou par contact avec des animaux infectés, touche pour sa part la région de Saint-Louis depuis le 21 septembre. Le bilan fait état de 28 cas confirmés, dont huit décès. Quatre des 90 personnes exposées ont également développé la maladie.



Face à cette double crise sanitaire, le ministre de la Santé s’est déplacé à Saint-Louis avant de présider, à Dakar, une réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE). Les orientations retenues concernent le renforcement de la coopération intersectorielle, l’amélioration de la surveillance épidémiologique, l’intensification de la communication auprès des populations et la mobilisation communautaire.



Les autorités appellent à la vigilance, au respect strict des mesures de prévention et à la collaboration avec les agents de santé, rappelant que la lutte contre ces épidémies repose sur la responsabilité collective.

