Bignona : un agent de transfert d’argent agressé, 16 millions volés, suspects arrêtés


Rédigé le Mardi 30 Septembre 2025 à 13:46


À Bignona, un agent de transfert d’argent a été agressé et dépouillé de 16 millions FCFA. Les suspects ont été rapidement interpellés par la gendarmerie.


Un agent de l’opérateur de transfert d’argent Wave a été victime d’une agression violente dans la soirée du 29 septembre, vers 22 heures, à proximité de la gare routière de Bignona.

Selon son témoignage, quatre individus non identifiés l’ont attaqué, s’emparant de 16 millions de francs CFA, de plusieurs téléphones portables ainsi que de ses pièces d’identité.

Alertée rapidement, la gendarmerie a mobilisé ses équipes. Grâce aux signalements recueillis, les suspects ont été localisés puis arrêtés à l’entrée de Ziguinchor. L’opération, menée avec efficacité, a permis de neutraliser les présumés auteurs de l’agression.

Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes de cette affaire et de déterminer les responsabilités. De nouveaux éléments sont attendus dans les prochaines heures.




