OMS : de nouveaux médicaments essentiels ajoutés pour le cancer, le diabète et l’obésité





L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dévoilé une nouvelle édition de sa Liste modèle des médicaments essentiels, incluant celle destinée aux enfants. Cette mise à jour représente une avancée majeure dans la lutte contre plusieurs maladies chroniques, notamment le cancer, le diabète et l’obésité.



Le Comité d’experts de l’OMS a examiné 59 propositions, dont 31 pour l’ajout de nouveaux traitements. À l’issue de cette évaluation, 20 médicaments ont été inscrits sur la liste des adultes et 15 sur celle des enfants, tandis que les indications de 7 produits déjà existants ont été élargies. Les listes comptent désormais 523 médicaments essentiels pour les adultes et 374 pour les enfants, couvrant les besoins prioritaires de santé publique.



Des priorités mondiales ciblées

Cancer : deuxième cause de mortalité dans le monde avec près de 10 millions de décès annuels, il reste une priorité. Les traitements retenus doivent démontrer une prolongation de la survie d’au moins 4 à 6 mois.

Diabète et obésité : plus de 800 millions de personnes vivent avec le diabète (dont la moitié sans traitement) et plus d’un milliard souffrent d’obésité. Les nouveaux médicaments visent une meilleure prise en charge et la réduction des complications cardiovasculaires et rénales.

Autres pathologies : la mise à jour intègre aussi des traitements pour la mucoviscidose, l’hémophilie, le psoriasis et certains troubles hématologiques.

Un outil clé pour l’équité sanitaire

Créées en 1977 pour favoriser l’accès aux soins dans les pays en développement, ces listes servent aujourd’hui de référence dans plus de 150 pays. Elles orientent les politiques de remboursement, les achats publics et les stratégies de couverture sanitaire universelle.



« Ces nouvelles éditions marquent une étape importante vers l’accès équitable à des médicaments ayant un réel impact clinique et en santé publique », a déclaré la Dre Yukiko Nakatani, sous-directrice générale de l’OMS.



Avec ces ajouts, l’organisation entend renforcer la lutte contre les grandes menaces sanitaires et améliorer l’équité dans l’accès aux traitements, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

