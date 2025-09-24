Menu
L'Actualité au Sénégal

Trafic de drogue à Fatick


Rédigé le Mardi 30 Septembre 2025 à 14:23 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans la région de Fatick, la Brigade régionale des stupéfiants, relevant de l’OCRTIS, a mené une opération spectaculaire le dimanche 28 septembre 2025, sur la base d’un renseignement opérationnel signalant une intense activité de trafic de chanvre indien dans la localité de Fimela.


Trafic de drogue à Fatick

Trois individus ont été interpellés, et au total 4 kg de chanvre indien ont été saisis, ainsi que 32 cornets prêts à la vente.

Première interpellation : l’homme du foin
Lors de l’intervention initiale, un premier suspect a été appréhendé en possession de 29 cornets de chanvre indien. La fouille des lieux a permis de découvrir 1 kg de chanvre soigneusement dissimulé dans un tas de foin, ainsi qu’un lot de matériel servant à la préparation des cornets, notamment des ciseaux et une grande quantité de papier.

Deuxième interpellation : la livraison en « clando »
Les enquêteurs ont poursuivi leur opération et interpellé un deuxième individu alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison à bord d’un véhicule de type « clando ». La fouille a permis de découvrir 1 kg de chanvre indien supplémentaire dans le véhicule.

Troisième interpellation : la chambre de la dernière victime
Enfin, un troisième suspect a été arrêté dans sa chambre. Les enquêteurs y ont saisi 2 kg de chanvre indien, 4 cornets, ainsi que des armes blanches, une machette et un couteau, dissimulées dans un sac.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de démanteler l’ensemble du réseau et identifier d’éventuels complices.

Cette affaire rappelle, une fois de plus, la vigilance nécessaire face aux trafics de drogue, qui gangrènent certaines zones rurales et menacent la sécurité des populations.



Lat Soukabé Fall

