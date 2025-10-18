Menu
Sénégal : plusieurs nominations aux CAF Awards 2025


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 07:43 | Lu 30 fois Rédigé par



Le Sénégal se distingue une nouvelle fois sur la scène continentale à l’occasion des CAF Awards 2025, où plusieurs représentants du pays figurent parmi les présélectionnés dans différentes catégories.

Dans la catégorie du meilleur joueur africain de l’année, deux internationaux sénégalais évoluant en Premier League ont été retenus. Leur contribution décisive lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a largement pesé dans cette nomination.

Le pays est également représenté dans la catégorie du meilleur entraîneur, grâce au sélectionneur national, qui a conduit l’équipe vers la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc et au Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Du côté des gardiens, deux portiers sénégalais figurent parmi les présélectionnés pour le titre de meilleur gardien africain de l’année, après une saison marquée par des performances solides aussi bien en sélection qu’en club.

L’équipe nationale du Sénégal, invaincue depuis 26 matchs toutes compétitions confondues, est également en lice pour le prix de la meilleure équipe nationale africaine de l’année.

Les CAF Awards distinguent chaque année les meilleurs acteurs du football africain à travers plusieurs catégories, notamment :

  • Joueur africain de l’année

  • Joueur interclubs de l’année

  • Jeune joueur de l’année

  • Gardien africain de l’année

  • Entraîneur de l’année

  • Club africain de l’année

  • Équipe nationale de l’année

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie officielle organisée par la Confédération Africaine de Football (CAF), célébrant les performances remarquables du continent au cours de la saison écoulée.




Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 22 octobre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République. Le Conseil des Ministres...

Déguerpissement au marché central de Thiès : une opération de désencombrement réussie

Lat Soukabé Fall - 23/10/2025 - 0 Commentaire
Ce mercredi, le marché central de Thiès a fait l’objet d’une vaste opération de déguerpissement, pilotée par le gouverneur. L’action a permis de libérer une large partie de ce lieu de commerce ainsi...
