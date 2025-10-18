Sénégal : plusieurs nominations aux CAF Awards 2025

Le Sénégal se distingue une nouvelle fois sur la scène continentale à l’occasion des CAF Awards 2025, où plusieurs représentants du pays figurent parmi les présélectionnés dans différentes catégories.



Dans la catégorie du meilleur joueur africain de l’année, deux internationaux sénégalais évoluant en Premier League ont été retenus. Leur contribution décisive lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a largement pesé dans cette nomination.



Le pays est également représenté dans la catégorie du meilleur entraîneur, grâce au sélectionneur national, qui a conduit l’équipe vers la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc et au Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada.



Du côté des gardiens, deux portiers sénégalais figurent parmi les présélectionnés pour le titre de meilleur gardien africain de l’année, après une saison marquée par des performances solides aussi bien en sélection qu’en club.



L’équipe nationale du Sénégal, invaincue depuis 26 matchs toutes compétitions confondues, est également en lice pour le prix de la meilleure équipe nationale africaine de l’année.



Les CAF Awards distinguent chaque année les meilleurs acteurs du football africain à travers plusieurs catégories, notamment :



Joueur africain de l’année

Joueur interclubs de l’année

Jeune joueur de l’année

Gardien africain de l’année

Entraîneur de l’année

Club africain de l’année

Équipe nationale de l’année

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie officielle organisée par la Confédération Africaine de Football (CAF), célébrant les performances remarquables du continent au cours de la saison écoulée.

