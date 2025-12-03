Menu
CAN 2025 : Cheikh Tidiane Sabaly mise sur l’expérience des cadres des Lions


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 10:18


Cheikh Tidiane Sabaly estime que l’expérience de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et des cadres des Lions sera déterminante pour aller loin à la CAN 2025 au Maroc.


L’expérience des joueurs cadres de l’équipe nationale du Sénégal constitue un atout majeur pour les ambitions des Lions à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), a estimé l’attaquant Cheikh Tidiane Sabaly à l’issue de la première séance d’entraînement de la sélection.

Évoquant notamment Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et le gardien Édouard Mendy, l’attaquant sénégalais a souligné leur importance aussi bien sur le terrain qu’en dehors. « Ils jouent un rôle essentiel dans le groupe », a-t-il indiqué, insistant sur l’influence positive de ces cadres sur les plus jeunes joueurs.

S’exprimant en wolof lors d’un point de presse tenu lundi après la séance d’entraînement, Cheikh Tidiane Sabaly a expliqué que l’équipe s’inspire de l’expérience et des performances passées de ces leaders pour viser un parcours ambitieux lors de la prochaine CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier au Maroc.

Huit joueurs, dont l’attaquant du FC Metz, ont pris part à ce premier galop d’entraînement organisé au stade de Diamniadio dans le cadre de la préparation du tournoi continental.

À l’occasion de cette édition, Sadio Mané et Idrissa Gana Guèye disputeront leur sixième Coupe d’Afrique des nations consécutive, tandis que le capitaine Kalidou Koulibaly participera à sa cinquième CAN d’affilée.

Pour Cheikh Tidiane Sabaly, cette compétition marquera une première apparition à la CAN. L’ancien joueur de Génération Foot a exprimé sa fierté de porter les couleurs nationales, soulignant que cette sélection représente une source de motivation supplémentaire pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Selon lui, les Lions abordent ce rendez-vous continental avec sérénité et calme.

Le Sénégal évoluera dans le groupe D de la CAN 2025 aux côtés du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC). Basée à Tanger, l’équipe nationale y disputera ses matchs de poule le 23 décembre face au Botswana, le 27 décembre contre la RDC et le 30 décembre face au Bénin.




