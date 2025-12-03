Fédération sénégalaise de cyclisme : après plus de 18 mois de crise, l’ancien bureau confirmé légitime

Après examen des statuts, des procès-verbaux d’assemblées générales et des conditions d’élection des dirigeants, la juridiction compétente a conclu que le bureau en place avait été mis en place conformément aux textes, rejetant ainsi les contestations introduites par le camp adverse. Cette décision, désormais sans voie de recours, autorise le bureau confirmé à exercer pleinement ses prérogatives jusqu’à la fin de son mandat.



Fort de ce verdict, le bureau fédéral se tourne désormais vers l’autorité de tutelle. Ses responsables estiment que le ministre en charge des Sports doit procéder à leur installation officielle, condition indispensable pour permettre le redémarrage normal des activités.

« À la suite de ce jugement définitif, nous attendons que le ministre nous appelle et nous installe afin que nous puissions démarrer nos activités », indiquent-ils.



Par ailleurs, les dirigeants du bureau confirmé sont revenus sur certaines annonces faites par le passé, restées sans suite. Ils évoquent notamment le cas de Boubacar Sow, à qui il aurait été attribué la responsabilité de recruter 60 jeunes en vue de leur formation dans le cyclisme.

Selon eux, malgré cette annonce largement relayée à l’époque, aucune action concrète n’a été menée à ce jour. « On avait dit que 60 jeunes seraient recensés et formés, mais rien n’a été fait », regrettent-ils, dénonçant une situation qui aurait freiné le développement de la discipline à la base.



Cette situation est citée comme l’un des exemples des dysfonctionnements qui ont marqué la période de crise au sein de la fédération, avec des promesses non tenues et des projets restés à l’état d’annonces.



Des observateurs du mouvement sportif estiment que ce jugement définitif doit désormais ouvrir une nouvelle phase, axée sur la transparence, la relance des activités et la formation des jeunes, considérée comme un levier essentiel pour l’avenir du cyclisme sénégalais.



À quelques semaines de la fin du mandat, le bureau confirmé appelle à l’apaisement, à l’unité et à une transition responsable, dans l’intérêt exclusif du cyclisme national.

