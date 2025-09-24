Sénégal : les recettes non fiscales progressent de 16,1 milliards FCFA en juillet malgré la baisse globale des revenus de l’État





Les recettes non fiscales de l’État du Sénégal ont enregistré une hausse significative en juillet 2025, selon le rapport Repères statistiques publié mardi par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Elles ont progressé de 16,1 milliards de francs CFA par rapport au mois de juin.



Cette amélioration contraste avec la diminution globale des recettes publiques, qui ont chuté de 83,7 milliards de francs CFA sur la même période. Ce recul s’explique principalement par une forte contraction des recettes fiscales, estimée à 99,9 milliards de francs CFA.



Une tendance positive sur un an

Comparées à juillet 2024, les recettes non fiscales affichent également une progression annuelle de 14,1 milliards de francs CFA, portée par une meilleure performance dans ce segment, qui a atteint 16,8 milliards FCFA en 2025.



En 2024, ces recettes s’élevaient à 59,1 milliards de francs CFA. Elles regroupent les revenus de la propriété (tels que les dividendes des entreprises publiques), les produits de vente, les amendes et les dons.



Effectif de l’administration en hausse

L’ANSD indique par ailleurs qu’au cours de la période observée, l’effectif de l’administration centrale a connu une légère augmentation par rapport au mois précédent, tandis que la masse salariale est restée stable.

