Grand-Yoff : fermeture d’une boulangerie non déclarée découverte dans des conditions d’hygiène préoccupantes





Le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a mis fin, ce lundi 24 novembre 2025 vers 19 heures, aux activités d’une boulangerie non déclarée installée au sein du garage Bignona, dans la Zone de Captage. L’intervention a été déclenchée après qu’une patrouille pédestre de la brigade de recherche a repéré une épaisse fumée émanant d’un abri dissimulé dans l’enceinte du garage.



À l’intérieur du local, les agents ont trouvé trois personnes opérant une fabrication de pain dans un environnement particulièrement dégradé. L’inspection menée sur place a révélé plusieurs éléments préoccupants :



227 baguettes posées sur un drap très sale, déjà envahi par des insectes alimentaires,

une machine vétuste utilisée comme mélangeur,

deux fours au charbon déjà allumés,

de nombreux insectes se déplaçant parmi les pains,

11 bouteilles d’eau ouvertes destinées à la préparation,

une vingtaine de plateaux en bois remplis de pâte,

des pains recouverts de traces visibles de moisissure,

8 sacs de farine déposés directement sur le sol,

des chariots rudimentaires servant au transport de la production.

L’ensemble du site dégageait une forte odeur, soulignant le caractère extrêmement inadéquat du lieu. Les premiers éléments recueillis dans le voisinage indiquent que cette activité aurait été menée de cette manière depuis plus de dix ans.



Le matériel de production a été saisi et placé sous scellés, et le local a été immédiatement fermé. Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour :



fabrication et distribution de produits alimentaires impropres à la consommation,

tromperie sur la qualité,

mise en péril de la santé des consommateurs,

non-respect de la réglementation encadrant les activités de boulangerie et pâtisserie au Sénégal.

Les investigations se poursuivent.



dakaractu

