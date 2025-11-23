Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Grand-Yoff : fermeture d’une boulangerie non déclarée découverte dans des conditions d’hygiène préoccupantes


Rédigé le Mercredi 26 Novembre 2025 à 07:08 | Lu 32 fois Rédigé par


Une boulangerie non déclarée a été fermée à Grand-Yoff après une intervention policière révélant un environnement de production fortement insalubre.


Grand-Yoff : fermeture d’une boulangerie non déclarée découverte dans des conditions d’hygiène préoccupantes

 

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a mis fin, ce lundi 24 novembre 2025 vers 19 heures, aux activités d’une boulangerie non déclarée installée au sein du garage Bignona, dans la Zone de Captage. L’intervention a été déclenchée après qu’une patrouille pédestre de la brigade de recherche a repéré une épaisse fumée émanant d’un abri dissimulé dans l’enceinte du garage.

À l’intérieur du local, les agents ont trouvé trois personnes opérant une fabrication de pain dans un environnement particulièrement dégradé. L’inspection menée sur place a révélé plusieurs éléments préoccupants :

  • 227 baguettes posées sur un drap très sale, déjà envahi par des insectes alimentaires,

  • une machine vétuste utilisée comme mélangeur,

  • deux fours au charbon déjà allumés,

  • de nombreux insectes se déplaçant parmi les pains,

  • 11 bouteilles d’eau ouvertes destinées à la préparation,

  • une vingtaine de plateaux en bois remplis de pâte,

  • des pains recouverts de traces visibles de moisissure,

  • 8 sacs de farine déposés directement sur le sol,

  • des chariots rudimentaires servant au transport de la production.

L’ensemble du site dégageait une forte odeur, soulignant le caractère extrêmement inadéquat du lieu. Les premiers éléments recueillis dans le voisinage indiquent que cette activité aurait été menée de cette manière depuis plus de dix ans.

Le matériel de production a été saisi et placé sous scellés, et le local a été immédiatement fermé. Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour :

  • fabrication et distribution de produits alimentaires impropres à la consommation,

  • tromperie sur la qualité,

  • mise en péril de la santé des consommateurs,

  • non-respect de la réglementation encadrant les activités de boulangerie et pâtisserie au Sénégal.

Les investigations se poursuivent.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Sabotage au lycée Fahu : le projet de 12 classes bloqué à cause du terrain de football

Lat Soukabé Fall - 25/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Sabotage au lycée Fahu : le projet de 12 classes bloqué à cause du terrain de football
Le lycée Fahu de Thiès est secoué par une vive controverse après le blocage d’un projet de construction de douze salles de classe destiné à améliorer les conditions d’apprentissage. Alors que les...

Thiès : lancement d’un forage sur l’avenue Caen et dernière phase d’ouverture de la route à Aynina Fall

Lat Soukabé Fall - 23/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un forage sur l’avenue Caen et dernière phase d’ouverture de la route à Aynina Fall
La ville de Thiès a vécu, ce jeudi matin, deux avancées majeures dans le domaine des infrastructures. Le maire Babacar Diop a présidé deux activités structurantes visant à améliorer l’accès à l’eau...

Actualités

Tambacounda : appel à un meilleur contrôle des flux financiers pour renforcer la vigilance territoriale

- 26/11/2025 - 0 Commentaire
Tambacounda : appel à un meilleur contrôle des flux financiers pour renforcer la vigilance territoriale
Le gouverneur de Tambacounda insiste sur la nécessité de mieux encadrer les flux financiers des ONG et associations afin de prévenir les risques liés aux pratiques financières non maîtrisées.  ...

Grand-Yoff : fermeture d’une boulangerie non déclarée découverte dans des conditions d’hygiène préoccupantes

- 26/11/2025 - 0 Commentaire
Grand-Yoff : fermeture d’une boulangerie non déclarée découverte dans des conditions d’hygiène préoccupantes
Une boulangerie non déclarée a été fermée à Grand-Yoff après une intervention policière révélant un environnement de production fortement insalubre.   Le Commissariat d’Arrondissement de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags