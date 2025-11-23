Thiès – Sabotage au lycée Fahu : le projet de 12 classes bloqué à cause du terrain de football

Selon les informations reçues, l’origine du conflit se trouve au cœur même du lycée : le terrain de football, espace très utilisé par les élèves mais considéré comme indispensable par certains acteurs internes. Les travaux prévus empiétant en partie sur cette aire sportive, une opposition s’est rapidement organisée, entraînant des dégradations et des perturbations sur le site destiné à accueillir les nouvelles salles de classe.



Monsieur Bassène sonne l’alerte sur Thiès Info TV

Intervenant au micro de Thiès Info TV, Monsieur Bassène, professeur d’espagnol au lycée Fahu, n’a pas mâché ses mots. Visiblement frustré, il a dénoncé « une attitude irresponsable qui sacrifie l’éducation de centaines d’élèves au profit d’intérêts personnels ».



Il rappelle que le lycée souffre d’un manque criant d’infrastructures, obligeant parfois des classes entières à étudier dans des conditions précaires. Pour lui, le maintien du projet est essentiel : « Les élèves ont besoin de salles de classe dignes, pas de conflits internes. Saboter un tel chantier, c’est saboter leur avenir », a-t-il martelé.



Un établissement déjà sous pression

Le lycée Fahu accueille chaque année un nombre croissant d’élèves, et les anciennes infrastructures peinent à suivre. Les retards dans la construction des nouvelles classes aggravent la situation : surpopulation, double flux, enseignement perturbé… autant de difficultés que les enseignants et parents d’élèves dénoncent depuis des années.



Plusieurs sources internes confient que ce blocage pourrait cacher des tensions plus profondes entre différents groupes au sein de l’établissement, chacun défendant sa vision de l’usage du terrain scolaire.



Un appel à la responsabilité et à la médiation

Face à la tournure inquiétante des événements, des voix s’élèvent pour réclamer une médiation urgente entre administration, enseignants et élèves. L’objectif : trouver un compromis entre les besoins pédagogiques et les activités sportives sans compromettre l’avenir du projet.



Pour sa part, Monsieur Bassène appelle les autorités académiques à intervenir rapidement afin de sécuriser le site et permettre la reprise des travaux. « Le lycée Fahu ne peut plus attendre. L’école doit rester un espace de construction, pas de destruction », insiste-t-il.

