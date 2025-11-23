Affaire Madiambal Diagne : la Cour d’appel de Versailles reporte sa décision et demande des précisions au Sénégal





La Cour d’appel de Versailles a décidé de reporter au 3 février 2026 l’examen du dossier concernant Madiambal Diagne, après avoir demandé des informations complémentaires au Sénégal dans le cadre de la procédure visant son extradition. Installé en France, le journaliste et entrepreneur soutient que l’affaire le visant a une dimension politique et affirme être la cible d’une pression orchestrée par les autorités de son pays.



Il est mis en cause dans un dossier portant sur des opérations financières estimées à près de 21 milliards de francs CFA, en lien avec des mouvements entre ses comptes et ceux d’Ellipse Projects, une société française active dans la construction d’infrastructures hospitalières en Afrique. Son épouse et ses deux fils sont également concernés par cette procédure et sont actuellement retenus au Sénégal.



Arrêté en France le 21 octobre 2025, Madiambal Diagne demeure pour le moment en liberté sous contrôle judiciaire en attendant la décision de la Cour d’appel de Versailles.

