Affaire Madiambal Diagne : la Cour d’appel de Versailles reporte sa décision et demande des précisions au Sénégal


La Cour d’appel de Versailles a reporté au 3 février 2026 l’examen du dossier de Madiambal Diagne, sollicitant des précisions des autorités sénégalaises avant de statuer sur la demande d’extradition.


La Cour d’appel de Versailles a décidé de reporter au 3 février 2026 l’examen du dossier concernant Madiambal Diagne, après avoir demandé des informations complémentaires au Sénégal dans le cadre de la procédure visant son extradition. Installé en France, le journaliste et entrepreneur soutient que l’affaire le visant a une dimension politique et affirme être la cible d’une pression orchestrée par les autorités de son pays.

Il est mis en cause dans un dossier portant sur des opérations financières estimées à près de 21 milliards de francs CFA, en lien avec des mouvements entre ses comptes et ceux d’Ellipse Projects, une société française active dans la construction d’infrastructures hospitalières en Afrique. Son épouse et ses deux fils sont également concernés par cette procédure et sont actuellement retenus au Sénégal.

Arrêté en France le 21 octobre 2025, Madiambal Diagne demeure pour le moment en liberté sous contrôle judiciaire en attendant la décision de la Cour d’appel de Versailles.



Thiès : lancement d’un forage sur l’avenue Caen et dernière phase d’ouverture de la route à Aynina Fall

La ville de Thiès a vécu, ce jeudi matin, deux avancées majeures dans le domaine des infrastructures. Le maire Babacar Diop a présidé deux activités structurantes visant à améliorer l’accès à l’eau...

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

L’Assemblée nationale lance son marathon budgétaire à partir du 29 novembre 2025

Le marathon budgétaire de l’Assemblée nationale débute le 29 novembre 2025 avec l’examen des budgets clés, et s’achèvera le 13 décembre avec la clôture des travaux.   L’Assemblée nationale se...

Lycée de Fahu Thiès : un projet de construction de salles de classes saboté, les enseignants tirent la sonnette d’alarme

‎ ‎Le climat est tendu au lycée de Fahu, où un projet de construction de 12 nouvelles salles de classe fait face depuis plusieurs jours à des actes de sabotage répétés. Une situation dénoncée avec...
