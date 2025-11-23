Sédhiou : démantèlement d’un réseau impliqué dans des pratiques illégales sur le bétail





Une patrouille nocturne menée par la brigade de recherches du commissariat central de Sédhiou a conduit à l’interpellation d’un groupe impliqué dans des activités illicites liées au bétail. L’opération a été déclenchée après des informations signalant des allées et venues inhabituelles dans un bâtiment encore en chantier.



Les policiers ont alors mis en place une surveillance discrète autour des lieux. Après plusieurs heures d’attente, un homme s’est présenté vers 4 heures du matin. Il a été intercepté immédiatement. Sur place, les agents ont découvert un sac contenant de la viande fraîche, ce qui a poussé le suspect à révéler l’identité d’un complice.



Les investigations ont ensuite permis l’arrestation de cinq autres personnes. Deux motos utilisées pour leurs déplacements ont été saisies, ainsi qu’un autre sac de viande retrouvé dans le domicile de l’un des suspects. L’enquête a montré que le groupe avait pris un bovin dans la commune de Bambali avant de le transporter vers Sédhiou.



Au total, six personnes — trois bouchers, deux conducteurs de moto et un exploitant forestier — ont été arrêtées. Présentés au tribunal de grande instance de Sédhiou, ils pourraient être placés sous mandat de dépôt pour diverses infractions liées à ces actes.

