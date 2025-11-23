Menu
L'Actualité au Sénégal

Tambacounda : appel à un meilleur contrôle des flux financiers pour renforcer la vigilance territoriale


Rédigé le Mercredi 26 Novembre 2025 à 07:13 | Lu 27 fois Rédigé par


Le gouverneur de Tambacounda insiste sur la nécessité de mieux encadrer les flux financiers des ONG et associations afin de prévenir les risques liés aux pratiques financières non maîtrisées.


Tambacounda : appel à un meilleur contrôle des flux financiers pour renforcer la vigilance territoriale

 

Le gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, a rappelé ce mardi l’importance pour l’administration territoriale de renforcer la maîtrise des flux financiers circulant dans cette zone. Selon lui, un contrôle insuffisant pourrait favoriser des pratiques financières non conformes et fragiliser la cohésion sociale.

Il a souligné que, malgré leur contribution au développement local, les ONG, associations et fondations doivent évoluer dans un cadre strictement surveillé afin d’éviter que certains mouvements financiers ne facilitent des activités préjudiciables.

Ces déclarations ont été faites lors de l’ouverture d’un atelier régional consacré au renforcement des compétences sur les cadres juridiques ainsi que sur la lutte contre les flux financiers illicites. Y ont pris part des représentants d’ONG, des responsables d’associations, les préfets des départements de Tambacounda et Koumpentoum, ainsi que d’autres acteurs administratifs.

Le gouverneur a insisté sur la vigilance nécessaire dans une région où interviennent de nombreuses organisations, rappelant que la gestion des fonds reste un enjeu essentiel pour garantir un environnement sécurisé et transparent.

L’atelier a permis aux participants de revoir les dispositifs juridiques encadrant les ONG, associations et fondations, afin d’améliorer les pratiques et de renforcer la qualité de leurs actions sur le terrain. Il a également offert un espace d’échanges pour mieux accompagner les autorités locales chargées de l’instruction des demandes d’agrément, de reconnaissance et du suivi des activités de ces structures.

Amadou Bèye Ndiaye, représentant du directeur de l’administration territoriale, a mis en avant la nécessité de mettre en place une cartographie complète des organisations actives dans la région. Cet outil permettra aux autorités de disposer de données actualisées sur la présence et la répartition de ces structures, afin de mieux encadrer leurs interventions.




