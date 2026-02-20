Sénégal : les importations en baisse de 23,6 % en décembre 2025

Le Sénégal a enregistré, en décembre 2025, une contraction de 23,6 % de ses importations, selon les données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Dans son Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur, l’agence indique que la valeur des importations est passée de 713,3 milliards de francs CFA en novembre à 544,8 milliards en décembre, traduisant un net repli sur un mois.

Cette baisse s’explique principalement par la diminution des achats à l’étranger de matériels de transport, de produits pharmaceutiques et de sucres bruts raffinés.

L’ANSD précise toutefois que la hausse des importations de produits pétroliers raffinés et de métaux communs a contribué à atténuer l’ampleur du recul global observé au cours du mois de décembre.

En comparaison avec décembre 2024, les importations affichent également une diminution de 24,6 %.

Par ailleurs, la valeur cumulée des importations à fin décembre 2025 s’établit à 7 279,1 milliards de francs CFA, contre 7 161,4 milliards sur la même période en 2024, soit une progression de 1,6 % en glissement annuel.