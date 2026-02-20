Dahra Djoloff : collision entre un camion, un vélo et une moto, un mort

Rédigé le Dimanche 22 Février 2026 à 12:30 | Lu 36 fois Rédigé par Rédaction

Un accident impliquant un camion, une bicyclette et une moto Jakarta a coûté la vie à un jeune homme à Dahra Djoloff. Une enquête est ouverte.