Dahra Djoloff : collision entre un camion, un vélo et une moto, un mort

Un accident de la circulation s’est produit samedi à Dahra Djoloff, peu avant l’heure de rupture du jeûne, faisant un mort et un blessé.
Le drame est survenu vers 19 heures sur la route nationale, à proximité de la boutique « 32 », selon des témoignages recueillis sur place. Un camion aurait d’abord percuté une bicyclette avant d’entrer en collision avec une moto de type Jakarta.
D’après des sources concordantes, le cycliste, un jeune homme, a été violemment heurté puis traîné sur plusieurs mètres. Il est décédé sur le coup.
Le conducteur de la moto, qui effectuait un dépassement au moment des faits, a quant à lui été blessé.
Alertée, la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff s’est rendue sur les lieux et a procédé à l’immobilisation du camion impliqué. Les sapeurs-pompiers ont transporté la victime décédée ainsi que le blessé vers l’hôpital de la localité.
Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances exactes de l’accident.