Pikine : 2,55 kg de haschich saisis à la gare des Baux-Maraîchers

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a annoncé, le 20 février 2026, le démantèlement d’un réseau présumé de trafic international de drogue à la gare des Baux-Maraîchers de Pikine.

L’opération a permis l’interpellation de deux individus et la saisie de 2,55 kilogrammes de haschich, conditionnés en 25 plaquettes.

Selon les informations communiquées, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’acheminement par voie terrestre d’un colis suspect. La marchandise aurait franchi la frontière d’un pays voisin avant d’être convoyée vers Dakar à bord d’un minicar de type « Cheikhou Chérif ».

Un dispositif de surveillance a été mis en place à l’arrivée du véhicule à la gare, vers 20h20. Le chauffeur a été interpellé au moment du déchargement. Il aurait affirmé transporter une simple caisse de boissons. Peu après, un individu venu récupérer le colis a été appréhendé à son tour.

La fouille du colis, présenté comme une caisse contenant douze bouteilles de jus, a révélé que trois d’entre elles dissimulaient six plaquettes de 100 grammes et dix-neuf plaquettes de 50 grammes.

Les investigations se sont ensuite poursuivies au domicile du destinataire présumé, situé à la Cité Mbackiyou Faye, aux Mamelles. La perquisition aurait permis la saisie de documents bancaires, de pièces d’état civil et d’un ordinateur portable, susceptibles d’être exploités dans le cadre de l’enquête.

Les deux mis en cause ont été informés de leurs droits, notamment celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat, avant d’être placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue, complicité et blanchiment de capitaux.

La marchandise saisie ainsi que les objets récupérés ont été inventoriés et placés sous scellés pour les besoins de la procédure.