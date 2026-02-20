Qualifications Mondial 2027 : la FSB dévoile la liste des Lions pour le Tournoi de Dakar

La Fédération sénégalaise de basketball (FSB) a rendu publique, samedi, la liste des joueurs convoqués pour le Tournoi de Dakar, comptant pour la deuxième fenêtre des qualifications à la Coupe du Monde FIBA 2027. La compétition se tiendra du 26 février au 1er mars au Stadium Marius Ndiaye.

Les Lions entameront leur regroupement dès lundi pour un stage de préparation de deux jours.

Le sélectionneur national, Ngagne Desagana Diop, a maintenu l’ossature de l’équipe qui avait terminé troisième lors du dernier Afrobasket. L’ailier Babacar Sané, écarté à la dernière minute avant cette compétition, effectue son retour. Mbaye Ndiaye et Cheikh Bamba Diallo réintègrent également le groupe.

Le jeune ailier Kara Sène, ancien international U18, rejoint la sélection après avoir été invité lors de la préparation de l’Afrobasket masculin 2025. Aziz Bandaogo intègre aussi l’effectif. Le pivot de 2,13 mètres évolue actuellement à Buyukccekmeec Istanbul, dans l’élite turque.

Logée dans la poule B, l’équipe nationale masculine du Sénégal affrontera la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et Madagascar au cours de cette fenêtre qualificative, qui s’étendra jusqu’au 1er mars.

Les éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 se déroulent du 24 novembre 2025 au 2 mars 2027. Au total, 80 sélections nationales sont engagées pour tenter d’obtenir l’une des 32 places qualificatives pour la phase finale prévue au Qatar.

Le format reste inchangé, avec six fenêtres réparties sur quinze mois dans les quatre zones : Afrique (16 équipes), Amériques (16), Asie-Océanie (16) et Europe (32). À l’issue des qualifications, cinq nations africaines décrocheront leur billet pour le Mondial 2027. Elles seront accompagnées de sept équipes asiatiques (en plus du Qatar, pays hôte), sept sélections des Amériques et douze européennes.

L’Allemagne est l’actuelle tenante du titre, tandis que les États-Unis et l’ancienne Yougoslavie détiennent le record de sacres avec cinq trophées chacun. Liste des joueurs convoqués Meneurs : Brancou Badio, Karim Mané, Jean Jacques Boissy, Cheikh Bamba Diallo

Ailiers : Karim Sène, Babacar Sané, Mbaye Ndiaye, Pape M. Diop, Ibrahima Faye, Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara

Pivots : Ibou Badji, Aziz Bandaogo