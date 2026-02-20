Sénégal : les exportations progressent de 155 % en décembre 2025

Les exportations du Sénégal ont enregistré une forte progression en décembre 2025, avec une hausse de 155 %, selon les chiffres communiqués par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Elles se sont établies à 825,3 milliards de francs CFA, contre 323,6 milliards le mois précédent, traduisant une nette accélération des ventes à l’international.

L’agence explique cette évolution par l’augmentation des exportations d’or non monétaire, d’huiles brutes de pétrole et de produits pétroliers raffinés.

En revanche, des baisses ont été observées dans les exportations de phosphates ainsi que de produits issus des crustacés, mollusques et coquillages.

Comparativement à décembre 2024, les exportations sénégalaises affichent une progression de 104,1 %.

Sur l’ensemble de l’année, leur cumul à fin décembre 2025 avoisine les 6 000 milliards de francs CFA, contre près de 4 000 milliards à la même période en 2024, soit une augmentation globale de 51,8 %, selon le récapitulatif de l’ANSD.



aps