Sénégal : les enfants retirés de la rue bientôt réinsérés dans leur famille ou leur pays d’origine





Les autorités sénégalaises ont annoncé que les enfants retirés de la rue entre 2016 et 2023 seront prochainement réinsérés soit dans leur pays d’origine, soit au sein de leur famille. Cette décision a été confirmée par la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants du ministère de la Famille et des Solidarités, lors d’un atelier consacré au bilan des opérations de retrait et de réinsertion menées sur cette période.



L’atelier, qui se tient sur deux jours, a pour objectif d’évaluer les actions entreprises dans le cadre du deuxième plan d’action de la Stratégie nationale de protection des enfants.



Une représentante des enfants participant aux travaux a rappelé que la plupart d’entre eux se retrouvent dans la rue non pas par choix, mais à cause de la pauvreté, de problèmes familiaux ou d’un manque d’encadrement scolaire. Elle a également souligné que nombre d’entre eux sont des talibés.



Pour elle, la réinsertion familiale ou communautaire constitue une véritable victoire pour les enfants comme pour la nation. Elle a insisté sur le fait que ces opérations ne doivent pas être considérées comme ponctuelles mais comme une responsabilité collective et durable.



Elle a enfin appelé l’ensemble des acteurs à poursuivre cet engagement, rappelant que la dignité d’une société se mesure à la manière dont elle protège ses enfants et les plus vulnérables, afin qu’aucun d’entre eux ne soit contraint de vivre dans la rue mais retrouve la chaleur et la sécurité d’un foyer.

