Sénégal : la saison 2025-2026 de Ligue Pro débutera le 1er novembre et se poursuivra pendant la CAN





La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé que la saison 2025-2026 du championnat professionnel se tiendra du 1er novembre 2025 à la fin juin 2026. Cette décision a été rendue publique à l’issue d’une réunion du comité exécutif tenue le 25 octobre à Dakar.



Malgré la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la FSF a confirmé que les compétitions de la Ligue Pro se poursuivront durant cette période.



Le comité exécutif a également validé une réforme des championnats amateurs. En National 1, quatre poules de huit équipes seront créées. Les quatre premières de chaque groupe participeront aux play-offs, tandis que les autres disputeront les play-downs. Les premiers de poule accéderont à la Ligue 2, et les deux derniers seront relégués.



Concernant le National 2, il regroupera 48 clubs répartis en huit poules de six. Les 24 équipes des play-offs seront divisées en quatre groupes de six, dont les vainqueurs rejoindront le National 1. Les 24 autres équipes, engagées dans les play-downs, verront les deux dernières de chaque groupe reléguées en divisions régionales.



La FSF a par ailleurs annoncé la mise à disposition de 14 bus pour les ligues régionales, afin de renforcer la logistique des compétitions locales.



Lors de cette même réunion, le comité exécutif a procédé à plusieurs nominations, dont celles d’Abdoulaye Saydou Sow au poste de secrétaire général et de Mayacine Mar comme conseiller du président de la fédération.



Enfin, la situation financière de l’instance a également été abordée parmi les points discutés.

