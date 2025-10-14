Sénégal : hommage à la grande chanteuse Adjaratou Dial Mbaye

Résidant à Dakar, Adjaratou Dial Mbaye a marqué de son empreinte la scène musicale sénégalaise par sa voix unique et son répertoire riche, mêlant traditions locales et sonorités modernes. Ses chansons abordaient des thèmes universels tels que l’amour, la solidarité et la valorisation de la culture sénégalaise, touchant ainsi toutes les générations.



Ses œuvres continuent d’inspirer de nombreux artistes et passionnés de musique. Des associations culturelles et des écoles de musique locales envisagent déjà des initiatives pour lui rendre hommage et célébrer sa carrière exceptionnelle.



La rédaction de Thiès Info présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte ainsi qu’au monde de la culture sénégalaise, en priant pour le repos éternel de son âme.

