Décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudouss à Touba


Vendredi 12 Septembre 2025


La communauté mouride pleure la disparition de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, figure spirituelle respectée et khalife de Darou Khoudouss, symbole d’humilité et de piété.


La communauté mouride est en deuil depuis ce vendredi 12 septembre, suite au rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudouss à Touba.

Héritier d’une lignée maraboutique prestigieuse, il était reconnu pour son humilité, sa piété et son dévouement, incarnant pleinement les valeurs de la voie mouride. Son décès représente une perte considérable, non seulement pour sa famille et ses proches, mais également pour l’ensemble des fidèles qui trouvaient en lui des conseils spirituels et des repères dans leur pratique religieuse.



