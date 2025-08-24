Décès de Mamadou Kanté, ancien journaliste de Radio Sénégal

Mamadou Kanté, ancien journaliste à Radio Sénégal, est décédé dimanche aux environs de 14 heures au centre hospitalier régional de Ziguinchor, suite à une maladie, a appris l’APS auprès de sa famille.



Après avoir pris sa retraite à la station régionale de la RTS à Kolda, il continuait de collaborer avec le Groupe Médias du Sud (GMS).



Son inhumation est prévue ce lundi dans la capitale du Fouladou, selon ses proches.



Ses collègues de Ziguinchor le décrivent comme un journaliste « engagé et plein d’abnégation ».



aps

