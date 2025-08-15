Sénégal – Soudan du Sud : un duel explosif pour une place en quarts

Rédigé le Lundi 18 Août 2025 à 13:39 | Lu 28 fois Rédigé par Rédaction

Sénégal – Soudan du Sud : les Lions jouent gros ce lundi à Luanda. Un match décisif pour les quarts face à une équipe soudanaise explosive et redoutable.