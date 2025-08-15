Menu
L'Actualité au Sénégal

Sénégal – Soudan du Sud : un duel explosif pour une place en quarts


Rédigé le Lundi 18 Août 2025 à 13:39 | Lu 28 fois Rédigé par


Sénégal – Soudan du Sud : les Lions jouent gros ce lundi à Luanda. Un match décisif pour les quarts face à une équipe soudanaise explosive et redoutable.


Sénégal – Soudan du Sud : un duel explosif pour une place en quarts

 

Le Sénégal, 2ᵉ de la poule C, affronte ce lundi à Luanda le Soudan du Sud, 3ᵉ du groupe D. Une rencontre déterminante pour les Lions, encore en quête de régularité, face à une équipe soudanaise en pleine ascension, capable de bousculer les grandes nations africaines.

Pour espérer l’emporter, le Sénégal devra verrouiller la raquette, contrôler le tempo du jeu et hausser son intensité défensive, tout en exploitant la profondeur de son banc. Une victoire ouvrirait la voie vers un parcours plus serein, tandis qu’une défaite raviverait les doutes.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags