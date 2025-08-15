Sénégal – Soudan du Sud : un duel explosif pour une place en quarts

Le Sénégal, 2ᵉ de la poule C, affronte ce lundi à Luanda le Soudan du Sud, 3ᵉ du groupe D. Une rencontre déterminante pour les Lions, encore en quête de régularité, face à une équipe soudanaise en pleine ascension, capable de bousculer les grandes nations africaines.
Pour espérer l’emporter, le Sénégal devra verrouiller la raquette, contrôler le tempo du jeu et hausser son intensité défensive, tout en exploitant la profondeur de son banc. Une victoire ouvrirait la voie vers un parcours plus serein, tandis qu’une défaite raviverait les doutes.