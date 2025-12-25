Fêtes anticipées à Thiès : la place Mamadou Dia attire petits et grands

Les décorations de fin d’année ont été installées plusieurs semaines avant décembre. Des guirlandes multicolores, des motifs lumineux et des installations artistiques ponctuent toute la promenade, offrant un spectacle visuel qui attire naturellement les regards. L’éclairage public renforcé met en valeur les espaces verts, les allées piétonnes et les zones de rassemblement, accentuant l’atmosphère de fête.





Au fil des jours, la place connaît une animation constante. Commerçants et forains profitent de l’affluence pour étendre leurs activités, tandis que les zones piétonnes accueillent des animations culturelles et récréatives. L’ensemble crée une dynamique où l’espace public devient un lieu de rencontre et de loisirs, contribuant à la vitalité de la ville.





La municipalité a mis en place des mesures d’organisation et de sécurité afin de garantir la fluidité des déplacements et la protection des visiteurs. Circulation adaptée, présence visible des forces de sécurité et entretien régulier des installations lumineuses permettent à Thiès de maintenir une ambiance festive durable.





À travers cette initiative, la ville affirme sa volonté de transformer la Promenade des Thiessois en un lieu emblématique de la vie culturelle et festive.





Les préparatifs anticipés donnent ainsi un avant-goût des célébrations à venir et renforcent l’attractivité touristique et commerciale de Thiès pendant la période de fin d’année.

